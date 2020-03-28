شكرا لقرائتكم الجبلاية: لم يصلنا من فيفا اَي مخاطبات رسمية بمد فترة اللجنة الخماسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة انه الي الان لم يصلنا اَي مخاطبات رسمية بمد فترة اللجنة الخماسية باتحاد الكرة كما يتردد وذلك بسبب ان الآتحاد الدولي في اجازة بسبب فيروس كورونا .

تلقت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تأكيدات من مسئولى الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا بتمديد قرار تعيين اللجنة لمدة شهرين بشكل مبدئى لحين الانتهاء من إجراء انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، بعدما تأكد إقامة الانتخابات نهاية أغسطس أو منتصف سبتمبر المقبلين .

Advertisements

وينتهى قرار تعيين اللجنة الخماسية باتحاد الكرة يوم 31 يوليو المقبل، إلا أن عدم اعتماد اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة حتى الآن، وتحديد يونيو المقبل موعدا للجمعية العمومية لمناقشتها واعتمادها تسبب فى تمديد قرار التعيين شهرين لحين إجراء الانتخابات المقبلة.

واعترضت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، على الأنباء التى اثيرت مؤخرا بشأن عدم تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعي، فى الانتخابات المقبلة بناء على توصية من الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا"، ما يعنى السماح لعدد كبير من اعضاء المجلس السابق بخوض الانتخابات رغم انطباق بند ال٨ سنوات عليهم .. وأرجعت الجمعية العمومية سبب اعتراضها الى ان البنود الجديدة فى اللائحة هى التى لا يتم تطبيقها بأثر رجعى، اما بند الـ8 سنوات فهو بند موجود فى اللائحة القديمة وليس جديدا مطالبين اللجنة الخماسية بتطبيقه بأثر ممتد، وهو ما سيتم حسمه فى الجمعية العمومية لمناقشة اللائحة عقب شهر رمضان المعظم .. وكان مصدر مسئول باتحاد الكرة قال أنه سيتم اعتماد بند الـ8 سنوات فى لائحة اتحاد الكرة التى يتم إعدادها حالياً، مؤكدا أن هذا البند لا يمنع الرباعى سيف زاهر وأحمد مجاهد وخالد لطيف وعصام عبد الفتاح من عدم الترشح فى الانتخابات المقبلة المقرر لها نهاية العام الجارى 2020.ت