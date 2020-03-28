شكرا لقرائتكم سمير عثمان: لن أعود لرئاسة لجنة الحكام في وجود الجنايني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد سميرعثمان، رئيس لجنة الحكام السابق، أنه حصل على موافقة اتحاد الكرة على لائحة الحكام.
وقال عثمان خلال مداخلة تلفزيونية : "حصلت على موافقة اتحاد الكرة على لائحة الحكام التي ناقشتها وتم تطبيقها في بطولة كأس مصر".
وأكمل : "بدلات حكام الدوري الممتاز، الأندية هى من تقوم بسداده مقدما قبل بداية الموسم".
وأضاف : "لا أعلم سبب عدم حصول الحكام على البدل الخاص بهم رغم سداد الأندية مستحقاتهم"
أتم : "لا أفضل العودة لرئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة في ظل وجود عمرو الجنايني، وسأرفض إذا عرض علي، فمازلت لا أعلم سبب اقالتي حتى الآن
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