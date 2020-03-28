شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: لانية لتخفيض عقود الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن الأخبار التى تم تداولها خلال الساعات الأخيرة، بشأن بحث القلعة البيضاء لتخفيض عقود لاعبيه، غير صحيح.

وأضاف مرتضى منصور، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه لانية لتخفيض عقود لاعبي الزمالك مثلما يتردد ببعض وسائل الإعلام، مؤكدا إن الدولة هى صاحبة الرأى الأخير فى ذلك.

واندهش مرتضى منصور، من التقارير التى تتحدث عن نية الزمالك لتشكيل لجنة قانونية لدراسة لوائح الاتحاد الدولي لتحديد مخرج قانوني يتيح للقلعة البيضاء تخفيض عقود لاعبيه حال إلغاء الموسم الرياضي لما سيلحق به من أضرار، مؤكدا إنه محامي وأستاذ قانون، وليس فى حاجة لتشكيل لجنة قانونية من أجل ذلك.

Advertisements

وتابع :" غالبية اللاعبين حصلوا على مستحقاتهم، المتبقي فقط هو 10 ملايين جنيه للاعبين ومرتبطين بالفترة الحالية، وهذا حقهم وسيحصلون عليه، لا توجد ازمة مالية في الزمالك ولكن أزمة في السيولة المالية،فهناك أموال للنادي في اتحاد الكرة والكاف وبعض البنوك، لا يوجد عامل في الزمالك له يوم متأخر ، وسلامة اللاعبين عندي رقم واحد"

كما أكدد مرتضى منصور، إن محمود علاء جدد تعاقده مع الزمالك بشكل رسمي، موضحا :" هناك إعلامين لايبحثون عن المصداقية، ويعملون على إثارة الشارع الرياضى بأخبار كاذبة وغير صحيحة".

وناشد مرتضى منصور، الدولة بتطبيق الحظر الكامل، من أجل منع الإختلاط، مع تكفل رجال الأعمال وأصحاب القدرة المالية، على دفع الرواتب كاملة، منعا لانتشار الوباء.