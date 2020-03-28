تدابير جديدة لأولمبياد طوكيو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت مصادر متطابقة، أن الرياضيين الذين حجزوا بطاقاتهم لدورة الألعاب الأولمبية 2020 التي كانت مقررة الصيف المقبل قبل تأجيلها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد، سيضمنون المشاركة فيها العام المقبل.

وأكدت المصادر أن اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية ال32 التي كان من المقرر أن تشارك في الأولمبياد هذا الصيف، قرروا عقب مؤتمر عبر الهاتف أن نحو 57 في المئة من ال11 ألف رياضي ورياضية كانوا سيشاركون في دورة طوكيو هذا الصيف، حجزوا بطاقاتهم إلى النهائيات، سيحتفظون بها في الموعد الجديد الذي سيكون العام المقبل.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية اتفقا على تأجيل أولمبياد طوكيو؛ بسبب الوضع الصحي، في خطوة غير مسبوقة تطال الحدث الرياضي الأكبر عالمياً.

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وهي المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل الألعاب في التاريخ الحديث للأولمبياد (منذ 1896). ولم يسبق أن تم تعديل أي موعد لدورة أولمبية صيفية لسبب غير الحرب العالمية، وتم إلغاء دورات 1916 (بسبب الحرب الأولى)، و1940 و1944 (بسبب الحرب الثانية).

وقال أحد المشاركين في المؤتمر لوكالة «فرانس برس»: «توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية شرح أولاً أسباب التأجيل، ثم قال: إن الرياضيين المؤهلين لطوكيو 2020 سيتأهلون تلقائياً لعام 2021». وأضاف المصدر: «كان أحد الموضوعات الرئيسية هو معرفة متى وكيف سيتم تنظيم التصفيات. وفي بعض الاتحادات، العديد من الرياضيين غير مؤهلين، ويحتاج الأمر لتنظيمها إلى ثلاثة أشهر على الأقل قبل الألعاب الأولمبية».

وأكد مشارك آخر في الاجتماع أن «الحصص المخصصة ما تزال كما هي»، مشيراً إلى أن الهاجس الرئيسي للأطراف المعنية كان إعادة جدولة الألعاب الأولمبية.

وأكد توماس باخ أنه سيتم اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة في غضون الأسابيع الأربعة المقبلة، وأضاف: «قال البعض إنهم يفضلون شهر مايو2021، وآخرون شهر يونيو»، وتابع: «كما أعرب العديد من الرؤساء عن مخاوفهم المالية»، مطالبين بدفعة مسبقة من المبالغ التي يتم دفعها عادة بعد الألعاب الأولمبية من قبل اللجنة الأولمبية الدولية إلى الاتحادات.