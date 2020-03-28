الصين تعطي الأمل للعالم وتستأنف النشاط الرياضي قريباً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقف الصين كغيرها من الدول أمام معضلة إعادة استئناف بطولاتها الرياضية، في ظل المخاطر الناجمة عن تفشي فيروس «كورونا» حول العالم ووصوله للفرق والرياضيين، ما يجعل العودة إلى الملاعب حالياً مسألة ليست سهلة.

وكانت الصين، مهد فيروس «كوفيد-19» قبل انتشاره في شتى أنحاء العالم، من أوائل الدول التي علّقت معظم المنافسات الرياضية على أراضيها، وقد تكون مثالاً للمسار الذي قد تتبعه البطولات الأخرى المعلقة.

وكان الدوري الصيني لكرة القدم بمثابة جرس الإنذار لما سيصيب الرياضة العالمية تباعاً، بإعلان المسؤولين عنه في يناير الماضي، أن موعد انطلاقه الذي كان مقرراً في 22 فبراير قد تأجل إلى أجل غير مسمى.

وأفادت تقارير في الأسبوع الماضي عن احتمال انطلاق الدوري في موعد قريب، مع تسجيل البلاد انحساراً في حالات الإصابة الجديدة بفيروس «كورونا» المستجد الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان في ديسمبر، وتم التداول بتاريخَي 18 إبريل والثاني من مايو كموعدين محتملين لانطلاق الدوري.

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لكن هذا الحديث سبق الإعلان عن أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في كرة القدم الصينية، وهي لدى البرازيلي دوريالتون لاعب فريق ماوزو هاكا (من الدرجة الثانية)، وهو من بين الحالات القادمة من الخارج.

وتسجل الصين في الأيام الماضية ازدياداً في الحالات المدرجة ضمن هذه الفئة (إصابة بالفيروس آتية من الخارج)، ما وضع البلاد مرة جديدة في حالة تأهب خشية موجة تفشٍّ جديدة ل«كوفيد-19».

وأعلن نادي شاندونج لونينج الصيني الأحد إصابة لاعبه البلجيكي مروان فيلايني، اللاعب السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي، بالفيروس، موضحاً أنه تم اكتشاف إصابته بعد عودته من خارج البلاد، وأصبح ابن ال32 عاماً، أول حالة من نوعها في دوري السوبر الصيني لكرة القدم.

في ظل ذلك، أشارت صحيفة «سوكر نيوز» إلى أنه تم تأجيل انطلاق الدوري حتى أواخر مايو أو مطلع يونيو.

بيد أن القيود الحكومية الصارمة التي أعلنت في وقت لاحق، لاسيما الحد من الرحلات الجوية الدولية ومنع الأجانب من الدخول إلى البلاد، تجعل من هذه التواريخ موضع شك.