ديوكوفيتش يتبرع بمليون يورو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نجم كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً، تبرعه بمليون يورو (1,1 مليون دولار)؛ لمساعدة بلده على شراء أجهزة التنفس الصناعي وتجهيزات أخرى لمكافحة وباء فيروس «كورونا».

وتحدث ديوكوفيتش في مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو من مدينة ماربيا جنوب إسبانيا، حيث يمضي مع عائلته الوقت في العزل المنزلي بموجب تعليمات السلطات المحلية في جميع أنحاء البلاد، وقال: «تبرعنا يهدف إلى شراء أجهزة تنفس صناعي منقذة للحياة ومعدات صحية أخرى».

ويتخذ الصربي من إمارة موناكو في جنوب فرنسا مقراً لإقامته، وأوضح متحدثون باسمه أن تواجده في إسبانيا في هذه الفترة هو «محض صدفة».