«الشارقة الرياضي» يشارك في «ساعة الأرض» «رقمياً»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشارك مجلس الشارقة الرياضي والأندية التابعة له في الحدث العالمي البيئي «ساعة الأرض» رقمياً، نظراً للوضع العالمي في مواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال إطفاء الأضواء لمدة ساعة من الساعة 8:30 حتى الساعة 9:30 اليوم السبت بهدف الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية التي تتسبب بظاهرتي الاحتباس الحراري والتغير المناخي عبر ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه.

وأشار الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، إلى أهمية المشاركة في مثل هذه المبادرات المجتمعية وتشجيع الجميع على التعاون وتكثيف الجهود لسلامة الأفراد والحفاظ على الطبيعة والأرض ترجمة لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وذلك باعتبار الرياضة شريكاً في مختلف المبادرات التي تهم المجتمع بشكل عام.

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وأضاف: «يولي المجلس اهتماماً كبيراً بهذه التوعية من المبادرات؛ حيث لا ينفصل دور المجلس والأندية التابعة له عن الدور المجتمعي، ومبادرة ساعة الأرض حدث عالمي نشارك الجميع فيه من خلال إدارتي الفعاليات الرياضية والمجتمعية والخدمات المساندة في المجلس، حفاظاً على البيئة والمساهمة في نشر السلوكيات الخاصة للاستخدام الأمثل للطاقة؛ حيث تضم الإمارة الباسمة أعلى نسبة أندية، وبالتالي فإن لها دوراً كبيراً في تعزيز مثل هذه المفاهيم والمشاركة في هذه المبادرات، دعماً لاستدامة البيئة وتوفير الطاقة، وذلك من خلال التوعية وحث الجميع على المشاركة والالتزام بالرسالة وتطبيق المعايير التي تنادي بها والاستخدام الأمثل للمصادر الطبيعية».

وتابع: «إننا في المجلس على تواصل مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة في مثل هذه المبادرات، وخاصة فيما يعنى بموضوع الترشيد والحفاظ على الموارد؛ حيث تم العمل على عدد من المبادرات والأنشطة في الأندية بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة وكانت النتائج مبشرة وإيجابية ويجري العمل على مبادرات جديدة، سيتم الإعلان عنها قريباً تماشياً مع الدور المجتمعي المهم الذي يقوم به المجلس وأنديته، إلى جانب الدور الرياضي».

ودعا الشيخ صقر القاسمي، الجميع في القطاع الرياضي، إلى التجاوب الفعال والمشاركة في الحدث من أي مكان من خلال إطفاء الأنوار غير الضرورية، وتأكيداً لتواجد الرياضة في قلب مختلف المبادرات المجتمعية التي تخدم الدولة بشكل عام والمساهمة في إحداث الفرق الإيجابي ونشر الوعي لقضايا البيئة والمشاركة في التغيير الإيجابي بما يخدم المجتمع ككل.