«ليك أفنيو» تبحث عن إنجاز جديد في سباق جلف ستريم أوكس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتجه المهرة البالغة ثلاث سنوات «ليك أفنيو» إلى انتصار ثانٍ في مستوى ج2 على الرمل عبر استهدافها سباق جلف ستريم بارك أوكس الممتد على مسافة الميل الوافر بمضمار جلف ستريم بارك بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم.

واختتمت هذه المهرة ابنة الفحل «تابيت» ويشرف على تدريبها بيل موت، حملة في نيويورك عندما كانت ناشئة مسجلة فوزاً حاسماً على مسافة 9 فيرلونج بسباق ج2 ديموزيل ستيكس في أكويداكت في ديسمبر، عندما سيطرت على مجريات السباق لتحرز اللقب بفارق 4 أطوال.

المهرة تخوض مشاركتها الثانية لعام 2020 بعد أن احتلت المركز الرابع بسباق بوشر انفيتيشنال ستيكس على مسافة الميل في أكويداكت يوم 7 مارس، وسيتولى الفارس خويل روزاريو قيادة هذه المهرة المستولدة محلياً في إسطبلات جودلفين من الفرس الفائزين مرتين في ج1 «سفنث ستريت».

وقال رئيس جودلفين في الولايات المتحدة جيمي بيل: «شكلت مشاركة «ليك أفنيو» نوعاً من الصدمة في سباق بوشر انفيتيشنال، وبادر مدربها بيل موت للقول بأن أداءها كان سيئاً؛ بحيث لا يمكن تصديقه. لقد منحناها استراحة طويلة قبل تلك المشاركة، لذلك ربما كانت أقل جاهزية واستعداداً مما توقعنا»، لقد خرجت من ذلك السباق بحالة جيدة ونأمل أن يكون هذا السباق ملائماً لكي تستعيد تألقها.