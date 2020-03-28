الاتحاد المصري يقبل استقالة الغندور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قبلت اللجنة الخماسية، التي تدير اتحاد كرة القدم المصري، استقالة جمال الغندور من رئاسة لجنة الحكام، الذي قرر الرحيل من منصبه بسبب خلاف مع اللجنة الخماسية التي رفضت اعتماد لائحته المالية.

وأخطرت اللجنة عزب حجاج بإدارة اللجنة مؤقتاً، على أن يعاونه وجيه أحمد، لحين اجتماع اللجنة الخماسية واختيار رئيس جديد للجنة، ويعد سمير عثمان أبرز المرشحين للمنصب.

ولا توجد مباريات حالياً في مصر نتيجة تجميد النشاط بقرار من وزارة الرياضة بسبب انتشار فيروس كورونا.