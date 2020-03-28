البرازيلي مارسيلو على رادار يوفنتوس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتطلع نادي يوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع البرازيلي مارسيلو الظهير الأيسر لريال مدريد الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يرغب فريق «السيدة العجوز» في تعزيز مركز الظهير الأيسر، الذي يشهد تواجد أليكس ساندرو فقط دون منافسة.

ولم يكن مارسيلو في أفضل حالاته هذا الموسم، مما جعله يخسر مكانه في التشكيل الأساسي لصالح فيرلاند ميندي، إلا أنه جذب انتباه عديد من الأندية وفي مقدمتها يوفنتوس، لاسيما أن زميله السابق كريستيانو رونالدو سبق أن طلب منه الانتقال إلى اليوفي.

وقالت «ماركا» الإسبانية إنه قبل فترة التوقف الحالية، كان من المقرر أن يذهب مبعوثون من يوفنتوس إلى مدريد، من أجل عقد جلسة مع ممثلي مارسيلو، والتعرف الى نواياه بشأن المستقبل، وأضافت أنه إذا كان اللاعب مهتمًا بالانتقال إلى يوفنتوس، سيدرس ريال مدريد الأمر، ولن يضع الكثير من العقبات للتوصل إلى اتفاق.