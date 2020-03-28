لاعبو برشلونة يرفضون اقتراح تخفيض الرواتب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، خفض رواتب العاملين فيه لمواجهة التبعات المالية لتوقف المنافسات في ظل فيروس كورونا المستجد، من دون أن يحدد ما إذا كانت الخطوة تشمل كل الموظفين واللاعبين.

وفرض تفشي «كوفيد-19» شللاً شبه تام في مختلف النشاطات الرياضية حول العالم، وأدى إلى تعليق منافسات كرة القدم في إسبانيا، البلد الذي بات الثاني عالمياً من حيث عدد ضحايا الفيروس بعد إيطاليا، مع تسجيل أكثر من أربعة آلاف حالة وفاة معلنة، وأكثر من 56 ألف إصابة الخميس.

وأوضح النادي الكاتالوني في بيان «توقف المنافسات بسبب الوباء، استتبعه وقف كل النشاطات الرياضية وغير الرياضية لنادينا».

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وأوضح النادي أنه اتخذ سلسلة إجراءات للحد من آثاره (التوقف)، والتخفيف من التبعات الاقتصادية لهذه الأزمة، وأفاد بأن الإجراءات تشمل «خفض عدد أيام العمل، نظراً للظروف الراهنة، ونتيجة لذلك الخفض النسبي للرواتب المحددة بموجب العقود».

ولم يحدد النادي بشكل مباشر ما إذا كانت هذه الخطوة تشمل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، علماً بأن تقارير صحفية إسبانية أشارت في الأيام الماضية إلى وجود مفاوضات بين إدارة النادي الكاتالوني واللاعبين الذين يقودهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من أجل تطبيق هذا الأمر.

لكن التقارير الصحافية أشارت إلى أن برشلونة شمل هؤلاء اللاعبين، كغيرهم من لاعبي الرياضات الأخرى في النادي، بإجراء خفض الرواتب، على الرغم من رفضهم الاقتراح الذي تقدمت به الإدارة.

وأثار توقف المنافسات وعدم وضوح الصورة بشأن متى يمكن معاودتها في ظل الوضع الصحي، قلق العديد من أندية كرة القدم العالمية، ولا سيما في أوروبا، من انخفاض إيراداتها بشكل حاد في ظل انعدام مداخيل المباريات وعائدات النقل التلفزيوني في الفترة الراهنة، ولجأت أندية عدة في دول مختلفة، ولا سيما ألمانيا وفرنسا، إلى خفض رواتب اللاعبين في هذه الفترة.