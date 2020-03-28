«الاستئناف» تؤجل قضية خورفكان إلى الثلاثاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها الذي عقد، أمس الأول الخميس، بنظام التقاضي «عن بُعد» برئاسة المستشار عادل عبد الله الجنيبي تأجيل الحكم مجدداً في الاستئنافين المقدمين من شركة نادي خورفكان على خلفية القرار الذي أصدرته لجنة الانضباط بتغريم النادي 200 ألف درهم، بواقع 100 ألف درهم لكل مخالفة، بعدما خالف لوائح اتحاد الكرة بإنهاء عقدي اللاعبين عيسى سعيد وماجد راشد المسماري، إلى جلستها المقبلة يوم الثلاثاء القادم، بعدما طلبت اللجنة من الأمانة العامة في اتحاد الكرة مدها بمستندات إضافية متعلقة بالقضية.

وقال المستشار عادل عبد الله الجنيبي: «اللجنة اجتمعت بنظام التقاضي عن بُعد بحضور رئيس اللجنة ونائب رئيس اللجنة المستشار صالح الحمراني إلى جانب عضوي اللجنة هلال حمدان البدواوي والمحامي محمد الحمادي، ودرست القضية من الجوانب كافة، وقامت بطلب مستندات إضافية من الأمانة العامة لاتحاد الكرة».

وأشار عادل الجنيبي إلى أن اللجنة من المقرر أن تصدر حكمها النهائي في هذه القضية في الثاني من إبريل/نيسان المقبل؛ بعد دراسة المستندات الخاصة بالقضية، والاستماع إلى الدفوع المقدمة من نادي خورفكان.