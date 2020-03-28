زوجان في دبي ينظمان سباق ماراثون على الشرفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيجري زوجان من جنوب إفريقيا، يعيشان في دبي، سباق ماراثون على شرفة منزلهما، بهدف رفع معنويات الأشخاص المحجورين في منازلهم، جراء تفشي فيروس كورونا، وقال كولين ألين (41 عاماً) الذي سيقوم بهذا النشاط برفقة زوجته هيلدا، إن التحدي سيبدأ عند السادسة صباح اليوم على شرفة تمتد 19 متراً، ومن المقرر أن يستمر من 7 إلى 8 ساعات.

وأوضح ألين أنهما يعتزمان اجتياز مسافة 42,2 كيلومتر حتى لو لم يكن من السهل الركض من جهة إلى أخرى على الشرفة، إلا أن كولين وهيلدا ليسا أول من قام بهذا التحدي، فعلى وسائل التواصل الاجتماعي، نشر عدد من الأشخاص مقاطع فيديو لأنفسهم فيما يجرون سباقات ماراثون في المنزل، وستتم مشاركة سباق الزوجين مباشرة على الشبكات الاجتماعية، وستساهم ابنتهما البالغة من العمر 10 سنوات في هذا الماراثون من خلال توفيرها الماء والوجبات الخفيفة لوالديها.