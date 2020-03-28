تعافي نجم بيستونز من فيروس «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت عدة وسائل إعلام أمريكية، أن كريستيان وود مهاجم ديترويت بيستونز بات أول النجوم المعروفين في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يتم الإعلان عن تعافيه من الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد.

وخضع وود لفحص إيجابي في 15 مارس الماضي؛ لكنه تعافى من الإصابة بحسب مصادر لم يسمها موقع «ذا أتلتيك» وقناة «إي إس بي إن»، بينما قال وكيل اللاعب، آدم بنساك، لصحيفة «ديترويت فري برس» إن وودز«يشعر بالشفاء والشفاء التام».

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وكان وود البالغ من العمر 24 عاماً ويدافع عن ألوان خامس نادي في أربعة مواسم في مسيرته الاحترافية، ثالث لاعب في الدوري الأمريكي للمحترفين خضع لفحص إيجابي لفيروس «كوفيد-19» بعد لاعبي يوتا جاز الفرنسي رودي غوبير وميتشل دونوفان.

ودخل وود الحجر الصحي منذ 11 مارس الماضي، وخضع للعلاج من قبل الجهاز الطبي لنادي ديترويت بيستونز، ويتطلب الإعلان عن الشفاء التام الخضوع لفحصين سلبيين يفصل بينهما 24 ساعة.

وأعلن رسمياً عن إصابة وود بفيروس «كوفيد-19» بعد أسبوع من مباراة فريقه مع يوتا جاز، وهي المباراة التي أعلن بعدها عن أول حالة إصابة بالفيروس في الدوري وكانت للفرنسي جوبير.