شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل دوري العراق إلى 11 إبريل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم بياناً قال فيه: «تماشياً مع التطورات الحاصلة في البلاد وقرارات خلية الأزمة الحكومية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا»، ومعالجة الحالات المكتشفة واستمرار الحجر الصحي لكافة أنحاء البلاد حتى 11 إبريل/نيسان المقبل، فإن اتحاد الكرة العراقي مع هذه الخطوات والالتزام بها؛ لتجنيب بلدنا العزيز مخاطر هذا الوباء اللعين».
وأضاف: «يدعو الاتحاد أنديتنا للاستمرار بقرار تأجيل الدوري إلى إشعار آخر والالتزام التام به حتى يفرج الله سبحانه وتعالى عن بلادنا والإنسانية جمعاء بفرجه ورحمته؛ للخلاص من هذا الوباء، وعودة الحياة إلى شوارعنا وملاعبنا وجماهيرنا المحبة إنه سميع الدعاء».
كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل دوري العراق إلى 11 إبريل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.