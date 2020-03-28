تأجيل دوري العراق إلى 11 إبريل

أصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم بياناً قال فيه: «تماشياً مع التطورات الحاصلة في البلاد وقرارات خلية الأزمة الحكومية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا»، ومعالجة الحالات المكتشفة واستمرار الحجر الصحي لكافة أنحاء البلاد حتى 11 إبريل/نيسان المقبل، فإن اتحاد الكرة العراقي مع هذه الخطوات والالتزام بها؛ لتجنيب بلدنا العزيز مخاطر هذا الوباء اللعين».

وأضاف: «يدعو الاتحاد أنديتنا للاستمرار بقرار تأجيل الدوري إلى إشعار آخر والالتزام التام به حتى يفرج الله سبحانه وتعالى عن بلادنا والإنسانية جمعاء بفرجه ورحمته؛ للخلاص من هذا الوباء، وعودة الحياة إلى شوارعنا وملاعبنا وجماهيرنا المحبة إنه سميع الدعاء».