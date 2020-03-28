تأجيل 3 لقاءات في الدوري الماسي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن منظمو الدوري الماسي لألعاب القوى الجمعة تأجيل ثلاثة لقاءات إضافية مقررة في مايو المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد اللقاءات المؤجلة في أبرز مسابقة موسمية ل«أم الألعاب» إلى ستة.وأفاد الدوري في بيان أمس عن تأجيل لقاءات ستوكهولم (24 مايو) ونابولي (28 مايو) والرباط (31 مايو)، وتضاف هذه اللقاءات الى الثلاثة الأولى من الموسم، والتي تم إعلان تأجيلها الأسبوع الماضي، وهي الدوحة (17 إبريل) وشنغهاي (16 مايو)، ولقاء ثالث كان مقرراً في التاسع من مايو في مدينة صينية ثانية لم تكن هويتها قد حددت بعد.