الاتحاد الأسترالي يجمّد 70% من قوته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، أمس، تجميد نحو 70 في المئة من قوته العاملة في الفترة الراهنة، في ظل أزمة فيروس «كورونا» التي تسبب شللاً شبه كامل في مختلف النشاطات الرياضية عالمياً.

وكان اتحاد كرة القدم من آخر الهيئات الرياضية في العالم التي أبقت منافساتها قائمة في ظل تفشي وباء «كوفيد-19»، قبل أن يعمد هذا الأسبوع إلى تعليق مباريات الدوري المحلي الذي كان في مراحله الأخيرة.

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي جيمس جونسون، إن توقف المنافسات سيؤدي حكماً إلى تراجع العائدات المالية للاتحاد، لاسيما من إيرادات المباريات وحقوق البث التلفزيوني وعقود الرعاية وبيع التذاكر، حاله كحال العديد من الرياضات الأخرى في أستراليا وعلى امتداد العالم.

وأوضح: «لذلك اضطررنا لتعديل نشاطنا؛ لضمان الاستمرار العملي، وكنا مرغمين على اتخاذ القرار المؤسف لتجميد نحو 70 في المئة من قوتنا العاملة».