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إيطاليا تقرر إلغاء موسم الركبي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الإيطالي للركبي، أمس إلغاء موسم 2019-2020، بشكل نهائي بسبب تفشي ، في خطوة أكد أنها غير مسبوقة في هذه محلياً منذ الحرب العالمية الثانية.

وأوضح الاتحاد الإيطالي للركبي أن «القرار ينطوي على عدم تسمية أبطال إيطاليا وعلى جميع عمليات الصعود والهبوط بين مختلف الدرجات».

وأكد الاتحاد أن الخطوة تشمل كل الدرجات والفئات العمرية، وأنه قرار لم يسبق له مثيل في تاريخ الركبي الإيطالية منذ الحرب العالمية الثانية.

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