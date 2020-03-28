شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يعوض حاملي البطاقات الموسمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم أنه سيرد لمشجعيه حاملي البطاقات الموسمية مبلغاً مالياً إذا ما لعب مبارياته المتبقية في البطولة المحلية على أرضه هذا الموسم وراء أبواب موصدة، أو في حال إنهائها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.ومدد مسؤولو كرة القدم الإنجليزية تعليق المباريات المحلية حتى 30 إبريل المقبل، بعد اجتماع طارئ عقدته رابطتا الدوري الممتاز «بريميرليج» والدوري الإنجليزي «إي إف إل» الخميس الماضي، لكن من المتوقع أن يؤدي اجتماع لأندية الدوري الممتاز الأسبوع المقبل إلى تمديد هذا الموعد.
قال اليونايتد: «يدعم النادي بشكل كامل الرغبة الجماعية لاستكمال الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس إنجلترا ومسابقات الأندية الأوروبية، لكن إذا تقرر أنه لا يمكن لعب المباريات، أو لعبها خلف أبواب موصدة، يؤكد مانشستر يونايتد أنه سيقدم لحاملي البطاقات الموسمية إما خصماً مقابل تذاكر الموسم الخاصة بالعام المقبل، أو استرداداً نقدياً مقابل عدد المباريات المتبقية».
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