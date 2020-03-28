شكرا لقرائتكم خبر عن الكولومبي غافيريا يؤكد تعافيه من «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدراج الكولومبي فرناندو غافيريا تعافيه من فيروس «كورونا»، والذي أصيب به خلال مشاركته في طواف الإمارات للدراجات الهوائية الذي تم وقفه أواخر الشهر الماضي بعد ثبوت حالتي إصابة ب«كوفيد-19».
وتم الإعلان في 27 فبراير عن إلغاء المرحلتين الأخيرتين من الطواف بعد تسجيل حالتي إصابة بين الفرق المشاركة، وكتب غافيريا عبر حسابه على «إنستجرام»، أول أمس: «الفحوص الأخيرة التي خضعت لها جاءت سلبية، والأطباء سمحوا بخروجي من المستشفى».وانتظر الدراج البالغ من العمر 25 عاماً والذي يدافع عن ألوان «فريق الإمارات» للدراجات الهوائية، حتى 12 مارس الحالي ليؤكد أنه من بين الذين أصيبوا بالفيروس خلال الطواف.
كانت هذه تفاصيل خبر الكولومبي غافيريا يؤكد تعافيه من «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.