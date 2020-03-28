الكولومبي غافيريا يؤكد تعافيه من «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدراج الكولومبي فرناندو غافيريا تعافيه من فيروس «كورونا»، والذي أصيب به خلال مشاركته في طواف الإمارات للدراجات الهوائية الذي تم وقفه أواخر الشهر الماضي بعد ثبوت حالتي إصابة ب«كوفيد-19».

وتم الإعلان في 27 فبراير عن إلغاء المرحلتين الأخيرتين من الطواف بعد تسجيل حالتي إصابة بين الفرق المشاركة، وكتب غافيريا عبر حسابه على «إنستجرام»، أول أمس: «الفحوص الأخيرة التي خضعت لها جاءت سلبية، والأطباء سمحوا بخروجي من المستشفى».وانتظر الدراج البالغ من العمر 25 عاماً والذي يدافع عن ألوان «فريق الإمارات» للدراجات الهوائية، حتى 12 مارس الحالي ليؤكد أنه من بين الذين أصيبوا بالفيروس خلال الطواف.