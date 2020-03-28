شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون يتحرك للمحافظة على تاوامبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ نادي التعاون السعودي بوضع اللمسات الأخيرة على تجديد عقد مهاجمه الكاميروني لياندر تاوامبا «30 عاماً» بعد دخوله الفترة الحرة التي تمنحه فرصة التفاوض والتوقيع مع ناد آخر. وبحسب مصادر مقربة من النادي القصيمي يمتلك الأخير فرصة تفعيل بند تميد العقد، ما يجعله بموقف قوي أمام أطماع المنافسين، وأحرز تاوامبا 21 هدفاً في الموسم الماضي على مستوى الدوري بينما سجل في الموسم الحالي 3 أهداف فقط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التعاون يتحرك للمحافظة على تاوامبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.