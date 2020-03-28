شكرا لقرائتكم خبر عن الزعيم و هنيدى والسقا ..شخصيات جسدها نجوم الكرة فى " التيك توك " بعد توقف النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التيك توك .. لم يكن يتخيل احد ان هذا التطبيق المختص بالفيديوهات القصيرة ، سيشغل نجوم الرياضة و الفن قى ظل توقف النشاط الرياضى ، و فرض حظر التجوال ، وبدأ كل منهم البحث غن نجم او فنان يقوم بتقليده عبر التيك توك ، موقع الفيديوهات القصيرة ، والذى لجأ اليه الكثيرين للتغلب على وقت الفراغ بعد فرض حظر التجوال وملازمة المنزل .

ومن ابرز النجوم الذين لجأوا الى التيك توك كل من أحمد عيد عبد الملك ، وكهربا ، و رمضان صبحى ، و صالح جمعة ، و عائلة ياسر يان ، و محمدهانى .

رمضان صبحى

استعان رمضان صبحي صانع ألعاب النادي الأهلي ومنتخب مصر، بدور الزعيم عادل إمام في فيلم التجربة الدنماركية، لخوض تجربة جديدة عبر تطبيق التيك توك، برفقة أصدقائه، كوسيلة للتغلب على ملل الوقت في ظل حظر التجول والخوف من الخروج بسبب انتشار فيروس كورونا.

ونشر رمضان فيديو عبر حسابه الشخصي على انستجرام خلال أداء أحد المشاهد من فيلم التجربة الدنماركية.ولم يكتفى العفيجى بتقليد الزعيم ، بل نشر رمضان صبحى فيديو له أثناء تقليده دور الفنان أحمد السقا فى فيلم "صعيدى فى الجامعة الأمريكية"، بمشهد الخناقة الكوميدية التى جمعته بالفنانين محمد هنيدى وخالد لطفى.

كهربا

استغل محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادى الأهلى، فرصة الإجازة التى حصل عليها لاعبو القلعة الحمراء، فى استكشاف مواهب جديدة، فى ظل توقف النشاط الرياضى كإجراء احترازى بسبب التخوف من انتشار فيروس كورونا العالمى.

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ونشر كهربا فيديو عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، ظهر خلاله لاعب القلعة الحمراء فى حالة من المرح على أنغام الأغانى الشعبية، وعلق عليها "يلا بينا على التيك توك".

عائلة ياسر ريان

انضمت عائلة ياسر ريان، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، إلى قائمة التيك توك، وهو تطبيق ترفيهى اتجه إليه نجوم الكرة المصرية مؤخراً بحثاً عن وسيلة للتسلية فى ظل توقف النشاط الرياضى فى مصر بسبب انتشار وباء كورونا.

وقامت عائلة ريان المكوّنة من ياسر ريان نجم الأهلى السابق ونجله أحمد ريان مهاجم الجونة ومنتخب مصر الأولمبى وإيهاب ريان لاعب الترسانة، وباقى أبنائه بتطبيق "التيك توك" على غرار إعلان لأحد المنتجات الغذائية.

محمد هانى

تفاعل محمد هانى نجم النادى الأهلى مع تطبيق "تيك توك" لقضاء وقت فراغه بعد العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا على الجميع لمنع انتقال العدوى، ونشر محمد هانى فيديو له أثناء تقليده مشهد من فيلم "فول الصين العظيم" للفنان محمد هنيدى .

أحمد عيد عبد الملك

لاعب حرس الحدود السابق أحمد عيد عبد الملك، إلى دخول عالم "تيك توك" للفيديوهات القصيرة، حيث يقوم بنشر مجموعة من مقاطع الفيديوهات مع أسرته ، وقام عبد الملك بنشر فيديو لأغنية شهيرة على تيك توك، وهى "بكلمك مش بترد" ليسرا الجندى، وهو يغنيها