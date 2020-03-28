أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 27 / 3 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 27 / 3 / 2020 العديد من الاخبار الهامة ابرزها ، الأهلي يترقب قرار "فيفا" بشأن مستقبل رمضان صبحي الأهلي يترقب قرار "فيفا" بشأن مستقبل رمضان صبحي يترقّب مسئولو النادي الأهلي قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الإنجليزي بشأن تحديد مصير الإعارات حتى يتضح موقف رمضان صبحي لاعب الفريق المُعار من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي حيث يرغب الأهلي في تمديد الإعارة عدة أشهر على خلفية أزمة كورونا. الأندية تطلب رسميا إلغاء الهبوط وإقامة الدورى الممتاز الجديد بـ24 فريقا تسبب قرار مد تعليق النشاط الكروي لمدة 14 يوما جديدا فى قلق شديد للأندية المصرية، وسط مخاوف كبيرة من إلغاء الدوري المصري بكافة درجاته هذا الموسم، وهو ما ينذر بأزمة كبيرة لكافة الاندية دون استثناء، في ظل إنفاق ملايين الجنيهات سواء في الدوري الممتاز أو دوري الدرجة الثانية وكذلك الثالثة. Advertisements أبو جبل يرد علي حقيقة العرض السعودي الذي تحدث عنه رئيس الزمالك كشف محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك في تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 " ، حقيقة عرض النصر السعودي الذي تحدث عنه مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك أمس.

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