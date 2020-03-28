شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: عمومية تعديل لائحة اتحاد الكرة نهاية يونيو بحضور 96 ناديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فضل عضو اتحاد الكرة، ان اللجنة الخماسية تعمل للمصلحة العامة ومصلحة الكرة المصرية، مشيرا إلى أنه لا يوجد اى تعمد لتفصيل بنود فى اللائحة الجديدة لاستبعاد شخصيات معينة.

وقال فضل فى تصريحات لقناة اون سبورت، إن الجمعية العمومية لاعتماد لائحة اتحاد الكرة الجديدة ستقام نهاية يونيو المقبل بمشاركة 96 ناديا بعد تقليص الجمعية العمومية للجبلاية.

وأكد محمد فضل، أن إلغاء النشاط الرياضى وتحديدا الدورى وكأس مصر لا يلغى قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد الجمعية العمومية للجبلاية إلى 96 ناديا بعد يوم 30 يونيو المقبل.

قال فضل فى تصريحات لقناة اون سبورت، أن اللائحة لا يوجد بها ما يلزم اتحاد الكرة بإنهاء مسابقة كأس مصر حتى يتم استبعاد الأندية التى لم تتأهل إلى الأدوار التمهيدية من الجمعية العمومية، لافتا إلى أن تقليص الجمعية العمومية قرار نهائى.

فى السياق ذاته، تدرس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تقليص عدد الأندية الهابطة من القسم الثانى إلى الثالث، فى حالة استئناف النشاط الرياضى في مصر عقب قرار التعليق بناء على تعليمات مجلس الوزراء، وتتجه النية لدى اللجنة الخماسية لأن يتم تقليص عدد الأندية الهابطة من القسم الثانى إلى 2 فقط من كل مجموعة بدلا من 5 فرق كما كان مقررًا، حيث كان اتحاد الكرة يرغب في تطبيق دورى المحترفين في الموسم المقبل.