شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع.. الإسماعيلى يعلن إصابة مجدي من زراعة الشعر وليس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد صبري المنياوى مدير الكرة بالإسماعيلي، أنه أبلغ لاعبي الدراويش بأن حالة اللاعب محمد مجدي مطمئنة بعد الأنباء عن اصابته بكورونا، حتى لا يثير الذعر بين الفريق.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيى على قناة الزمالك، أن ارتفاع درجة الحرارة للاعب لها علاقة بعملية زراعة الشعر التى أجراها وليس لها علاقة بكورونا.

وقال أنه على تواصل بواحد من أهم الأطباء في مصر للإطمئنان على حالة محمد مجدي لحظة بلحظة، موضحا أن الدكتور الذى أجرى جراحة زراعة الشعر للاعب أبلغهم بأن اعراض ارتفاع درجة حرارة اللاعب طبيعية بعد العملية.

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قال صبري المنياوي مدير الكرة بنادي الإسماعيلي، أن جميع أفراد بعثة الاسماعيلي التي عادت من المغرب قبل أسبوعين بخير ولم يتعرض أحد منهم لأي ظرف وعكة صحية.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيى على قناة الزمالك: "نتيجة التحاليل التي خضع لها اللاعب محمد مجدي نجم الفريق، ستظهر خلال 4 ساعات من الاّن من أجل الاطمئنان عليه بشكل تام".

وتأتي تصريحات صبري المنياوي تأكيدا لانفراد الخليج 365 الذي نشر تأكيدات مصدر داخل النادى الإسماعيلى أن التعب الذى شعر به محمد مجدى مدافع الفريق نتيجة إجراؤه جراحة زراعة شعر وليس لإصابته بكورونا ، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” : " الاطباء المعالجين لمجدى فى مستشفى أبو خليفة بالحجر الصحى بالاسماعيلية أرجعوا ارتفاع درجة الحرارة والرعشة التى يعانى منها اللاعب لأعراض طبيعة مصاحبة لجراحة زراعة الشعر التى قام بها اللاعب منذ أيام قليلة " وتابع نفس المصدر :"مجدى لم يكن يعلم بمضاعفات العملية التى أجراها وعندما شعر بالألام توهم أنه مصاب بكورونا وتوجه للمستشفى ولكن بخضوعه للتحاليل الطبية والاشعات أثبتت سلامته ومن المقرر أن يغادر المستشفى فى أقرب فرصة".