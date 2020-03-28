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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 27 / 3 / 2020 شهدت العديد من الأخبار والأحداث الهامة التى نرصدها في سياق التقرير التالي: الأهلي يستعد لتسويق جيرالدو فى ميركاتو الصيف يبدأ مسئولو النادى الأهلي خلال الفترة المقبلة تسويق الأنجولى جيرالدو لاعب الفريق، بعدما استقرت الآراء فى القلعة الحمراء على بيعه اللاعب خلال ميركاتو الصيف المقبل لعدم حاجة الفريق لجهوده. أرسل محمود كهربا، صانع ألعاب الأهلى، طلبا إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لمنحه مُهلة لمدة 10 أيام للرد على شكوى الزمالك التى اتهمه فيها بالهروب من الأبيض والسفر للبرتغال للانضمام إلى أفيش البرتغالى رغم امتداد تعاقده مع ناديه إلى جانب التعاقد بعد ذلك مع الأهلى. Advertisements رغم توقف بطولة الدوري الممتاز والنشاط الرياضي فى مصر والعالم أجمع، على خلفية انتشار فيروس "كورونا"، إلا أن الجهازين الفنى والطبى للأهلي يحرصان بشكل قوى على متابعة موقف اللاعبين المصابين بالفريق، وهو ما نلقى الضوء عليه فى سياق التقرير التالى: اقترب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، من تجديد عقده مع مسئولى القلعة الحمراء بالموسم الجديد، فى ظل وجود رغبة متبادلة وإجماع داخل لجنة التخطيط بقلعة الجزيرة على استمرار المدرب السويسرى بعد النتائج الطيبة التى حققها مع الفريق منذ بداية الموسم الحالى. سوبر كورة.. 4 شواهد تقرب فايلر من تجديد عقده مع الأهلي يُجهّز مسئولو النادى الأهلى عرضاً لأحمد فتحى، لاعب الفريق، لتجديد عقده خلال الجلسة المُقرر لها الاثنين المقبل لحسم هذا الملف، وكشف مصدر بالقلعة الحمراء أن عرض الأهلى يتضمن التجديد لمدة موسمين مقابل 9 ملايين جنيه فى الموسم الأول، و10 ملايين بالموسم الثانى.

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