يوفنتوس يصدم ريال مدريد ويقترب من بوجبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 مارس 2020

أفادت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الجمعة، بأن يوفنتوس يتقدم على ريال مدريد في سباق الحصول على خدمات الفرنسي بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وارتبط اسم بوجبا بالرحيل عن مانشستر يونايتد بنهاية هذا الموسم، حيث ينتهي تعاقده في أولد ترافورد بنهاية الموسم المقبل.



وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس وضع استراتيجيته بالفعل لضم بوجبا، عن طريق عقد صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد. وينوي يوفنتوس عرض أحد لاعبيه ميراليم بيانيتش أو باولو ديبالا على مانشستر يونايتد، بالإضافة لدفع 60 مليون يورو، مقابل الحصول خدمات بوجبا. أما ريال مدريد، فينتظر كيف تتطور الأحداث في سوق الانتقالات، خاصة بعد الأزمة التي سببها فيروس كورونا. وأضافت الصحيفة: "في الحقيقة، فإن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، غير متحمس للتعاقد مع بوجبا، على الرغم من إصرار زيدان على إحضاره لسانتياجو برنابيو".