يوفنتوس يحاول خطف مارسيلو من ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 27 مارس 2020

عاد البرازيلي مارسيلو ظهير ريال مدريد، للارتباط بالرحيل صوب يوفنتوس، خلال الميركاتو الصيفي المقبل. وكشفت صحيفة ماركا، مارسيلو لم يكن في أفضل حالاته هذا الموسم، مما جعله يخسر مكانه في التشكيل الأساسي كثيرًا لصالح فيرلاند ميندي. وأشارت إلى أنه رغم ذلك، يواصل مارسيلو جذب انتباه العديد من الأندية وفي مقدمتها يوفنتوس، لا سيما أن زميله السابق كريستيانو رونالدو، سبق أن طلب منه الانتقال إلى السيدة العجوز. وأوضحت أن يوفنتوس يريد تعزيز مركز الظهير الأيسر، الذي يشهد تواجد أليكس ساندرو فقط دون منافسة. وقالت الصحيفة إنه قبل فترة التوقف الحالية، كان من المقرر أن يذهب مبعوثون من يوفنتوس إلى مدريد، من أجل عقد جلسة مع ممثلي مارسيلو، والتعرف على نواياه بشأن المستقبل. وأضافت أنه إذا كان اللاعب مهتمًا بالانتقال إلى يوفنتوس، سيدرس ريال مدريد الأمر، ولن يضع الكثير من العقبات للتوصل إلى اتفاق.

