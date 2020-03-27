شكرا لقرائتكم غرامة 100 ألف جنيه لأي لاعب بالزمالك يبث فيديوهات عبر السوشيال ميديا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتخذت إدارة نادي الزمالك قرارا اليوم بتغريم أي لاعب يقوم بعمل فيديوهات او بث باشر " لايف " علي مواقع التواصل الاجتماعي " سوشيال ميديا " بمبلغ 100 ألف جنيه.

وكشف مصدر داخل فريق الزمالك ان إدارة النادي حذرت اللاعبين من الفيديوهات واللايف علي مواقع التواصل الاجتماعي وعليهم الجلوس في منازلهم والتزام كافة التعليمات التي تحافظ علي صحتهم.

من ناحية اخري كشف محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك في تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " ، حقيقة عرض النصر السعودي الذي تحدث عنه مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك أمس.

وقال محمد أبو جبل انه لم يتلق أي عروض من داخل او خارج مصر وكل ما يقال مجرد اجتهادات من وكلاء اللاعبين علي مواقع التواصل الاجتماعي.

Advertisements

وأضاف حارس مرمي الزمالك انه لا يفكر حاليا سوي في تحقيق البطولات مع الزمالك قائلا : انا لسه معملتش حاجة مع النادي ولا تاريخ ليا ولا للنادي عشان افكر امشي ، مشددا علي أن قرار رحيله او بقاءه في يد مجلس إدارة الزمالك فقط.

واختتم محمد أبو جبل تصريحاته، مؤكدا أن الزمالك كيان كبير وانه سعيد بوجوده ضمن المنظومة الناجحة للفريق هذا الموسم ، مطالبا مروجي الشائعات بالابتعاد عن الفريق لاستمرار الحصول علي البطولات عقب بطولتي السوبر الافريقي والمحلي والتي وصفهما أبو جبل بانهما البطولتان الاغلي في تاريخه نظرا لكون ساهم بقوة في دخولهما دولاب بطولات الزمالك.

وكشف مرتضي منصور رئيس الزمالك أن محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق ليس لديه عرض سعودى، قائلاً: "لو لديه عرض يليق به وبالزمالك أنا موافق أو لمحمد عواد أو أى لاعب فى الزمالك"، متابعًا: "أى لاعب فى الزمالك ليس لديه رغبة بالبقاء فى الزمالك يتفضل".

كما أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عن تفاصيل العرض الذى جاء للإيفوارى رزاق سيسيه، مهاجم الأبيض المعار إلى صفوف الاتحاد السكندرى، مشددًا على أن اللاعب تلقى عرضًا مقابل 2.5 مليون يورو، ثم تم رفعه إلى 3 ملايين يورو، قائلاً: "وأنا طلبت 4 ملايين من الشركة".