شكرا لقرائتكم صلاح ريكو: تعلمت من طارق حامد الرجولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال صلاح ريكو لاعب المقاصة إنه تعلم من طارق حامد لاعب وسط الزمالك الرجولة وقت أن كان لاعبا في الفريق الأبيض.

أضاف ريكو خلال حواره لقناة الزمالك :"تعلمت من طارق حامد الرجولة والتمرين زى المباراة بالظبط".

تابع :" تعرضت للظلم في الزمالك ولم احصل على فرصتى بسبب كثرة اللاعبين في ذلك الوقت حيث استقدم الزمالك 17 لاعبا جديدا".