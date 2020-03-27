شكرا لقرائتكم صلاح ريكو: تعلمت من طارق حامد الرجولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال صلاح ريكو لاعب المقاصة إنه تعلم من طارق حامد لاعب وسط الزمالك الرجولة وقت أن كان لاعبا في الفريق الأبيض.
أضاف ريكو خلال حواره لقناة الزمالك :"تعلمت من طارق حامد الرجولة والتمرين زى المباراة بالظبط".
تابع :" تعرضت للظلم في الزمالك ولم احصل على فرصتى بسبب كثرة اللاعبين في ذلك الوقت حيث استقدم الزمالك 17 لاعبا جديدا".
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