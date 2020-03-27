شكرا لقرائتكم 4 ساعات تحسم حقيقة اصابة لاعب الإسماعيلي بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال صبري المنياوي مدير الكرة بنادي الإسماعيلي، أن جميع أفراد بعثة الاسماعيلي التي عادت من المغرب قبل أسبوعين بخير ولم يتعرض أحد منهم لأي ظرف وعكة صحية.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيى على قناة الزمالك: "نتيجة التحاليل التي خضع لها اللاعب محمد مجدي نجم الفريق، ستظهر خلال 4 ساعات من الاّن من أجل الاطمئنان عليه بشكل تام".

Advertisements

وكان اللاعب قد نشر على حسابه الرسمي تعرضه للإصابة بفيروس كورونا، قبل ان ينفي النادي هذا الخبر ويؤكد أن اللاعب ارتفعت درجة حرارته بسبب عملية زراعة في الشعر.

وتسبب قرار مد تعليق النشاط الكروي لمدة 14 يوما جديدا، فى قلق شديد للأندية المصرية، وسط مخاوف كبيرة من إلغاء الدوري المصري بكافة درجاته هذا الموسم، وهو ما ينذر بأزمة كبيرة لكافة الاندية دون استثناء، في ظل إنفاق ملايين الجنيهات سواء في الدوري الممتاز أو دوري الدرجة الثانية وكذلك الثالثة.