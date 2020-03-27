شكرا لقرائتكم صلاح ريكو: الناس بتشبهنى بـ"بوجبا" من أيام اتحاد الشرطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال صلاح ريكو لاعب المقاصة إن الجماهير تشبهه بنجم فرنسا بول بوجبا من أيام لعبه في نادى اتحاد الشرطة. أضاف ريكو خلال حواره لقناة الزمالك :"الناس يطلقون عليا بوجبا من أيام ما كنت ألعب في نادى اتحاد الشرطة". Advertisements تابع ريكو:" لو وقفت حياتى على نادى الزمالك كان ممكن أقعد في البيت أنا بكون مخلص للنادى الذى انتمى إليه عشان دا اكل عيشى". وتحدث ريكو عن أكثر مدري انصفه وقت ان كان لاعبا في الزمالك قائلا :" البرتغالى إيناسيو".

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