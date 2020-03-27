شكرا لقرائتكم الأهلي يستقر على تأجيل التفاوض مع هيدرسيفلد لشراء رمضان صبحي نهائياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إستقر مسئولو النادي الأهلى على تأجيل التفاوض مع نادي هيدرسيفلد رمضان صبحي لاعب الفريق لشراؤه نهائياً بعد انتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجاري ، ويرى مسئولو القلعة الحمراء أن الظروف غير مناسبة حالياً للتفاوض بشأن شراء رمضان صبحي نهائياً لعدم وضوح الرؤية بشأن مستقبل الدوري بسبب توقف النشاط الرياضي في العالم كله حالياً على خلفية فيروس "كورونا".

ومن الأسباب التي جعلت مسئولو الأهلي يستقرون على تأجيل التفاوض مع هيدرسيفلد لشراء رمضان صبحي مبالغة النادي الإنجليزي في طلباته المالية للاستغناء عن اللاعب حيث وصلت هذه المطالب إلى عشرة ملايين جنيه إسترليني وهو مبلغ كبير للغاية.

على صعيد متصل ، يدرس مسئولو هيدرسيفيلد الموافقة على الأهلي بتمديد إعارة رمضان صبحي لاعب الاول المُعار للأخير ثلاثة أشهر أو حتى ينتهي الموسم الكروي، محلياً وأفريقياً، بعدما تسبب فيروس "كورونا" في تجميد النشاط الكروي بالعالم كله ما يعنى أن موعد نهاية الدوريات في العالم سيتأجل عدة أشهر.

وأعترف رمضان صبحي خلال ظهوره الأعلامي الأخير برغبة الأهلي في تمديد إعارته عدة أشهر او حتى نهاية الموسم المحلي والأفريقي الحالي وهو ما سبق وأشار إليه "اليوم السابع" الأحد الماضي، ويدرس النادي الإنجليزي الموافقة على طلب الأهلي.

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وتوقف النشاط الرياضي فى العالم كله منذ عدة أسابيع وتم تجميد المسابقات المحلية والعالمية حتى نهاية مارس الجاري وربما يمتد هذا التأجيل لعدة أسابيع قادمة مثلما حدث في الدوري الإنجليزي الذي تم تأجيل عودته مرة أخرى لنهاية شهر أبريل المقبل.

وأرسل الأهلي خطاباً لنادي هيدرسيفيلد يطلب فيه تمديد إعارة رمضان صبحي التي تنتهي في 30 يونيو 2020 لمدة ثلاثة أشهر لحين إنتهاء الموسم الحالي محلياً وأفريقياً خاصة الموسم قد يمتد لشهر أغسطس المقبل وذلك حتى يستطيع النادي الإستفادة من اللاعب حتى نهاية الموسم الجاري وآلا تنتهي الإعارة يوم 30 يونيو كما هو مُقرر في عقد الإعارة بين الناديين.

ويرى مسئولو الاهلي أن تجميد النشاط الرياضي في العالم كله يستوجب موافقة من النادي الأنجليزي بتمديد إعارة رمضان صبحي حتى نهاية الموسم خاصة وأن اللاعب عاني من إصابة طويلة حرمت الفريق من جهوده لمدة 100 يوماً تقريباً وتحديداً منذ يوم 17 ديسمبر الماضي حينما أُصيب بتمزق في العضلة الخلفية خلال أحدى تدريبات الفريق ولم يشارك منذ ذلك الوقت في تدريبات ومباريات الفريق.

وانتقل رمضان صبحى للأهلى فى يناير قبل الماضي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مقابل 800 ألف جنيه إسترليني قبل أن يُجدد الأهلي الإعارة لمدة موسماً جديداً ونتهي يوم 30 يونيو المقبل مقابل مليون و600 ألف جنيه إسترليني.