شكرا لقرائتكم الإسماعيلي: طمأنا اللاعبين على محمد مجدي حتى لا نثير الذعر بينهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد صبري المنياوى مدير الكرة بالإسماعيلي، أنه أبلغ لاعبي الدراويش بأن حالة اللاعب محمد مجدي مطمئنة بعد الأنباء عن اصابته بكورونا، حتى لا يثير الذعر بين الفريق.
وأضاف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيى على قناة الزمالك، أن ارتفاع درجة الحرارة للاعب لها علاقة بعملية زراعة الشعر التى أجراها وليس لها علاقة بكورونا.
وقال أنه على تواصل بواحد من أهم الأطباء في مصر للإطمئنان على حالة اللاعب لحظة بلحظة، موضحا أن الدكتور الذى أجرى جراحة زراعة الشعر للاعب أبلغهم بأن اعراض ارتفاع درجة حرارة اللاعب طبيعية بعد العملية.
وتسبب قرار مد تعليق النشاط الكروي لمدة 14 يوما جديدا، فى قلق شديد للأندية المصرية، وسط مخاوف كبيرة من إلغاء الدوري المصري بكافة درجاته هذا الموسم، وهو ما ينذر بأزمة كبيرة لكافة الاندية دون استثناء، في ظل إنفاق ملايين الجنيهات سواء في الدوري الممتاز أو دوري الدرجة الثانية وكذلك الثالثة.
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