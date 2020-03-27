شكرا لقرائتكم "واتس آب" يكشف قرار حكام الـvar بمقاطعة الدورى بعد رحيل جمال الغندور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهرت تسريبات لجروبات "واتس أب" منسوبة لعدد من الحكام الذين شاركوا فى التدريبات التدريبية للحصول على رخصة حكم الفيديو مؤخرا، يؤكدون خلالها على اتخاذ موقف جماعى للرد على قبول استقالة جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق، وتناقش الحكام على الجروبات للاتفاق على القرارات والتصويت عليها.





ووفقا للجروبات المسربة، كتب الحكم الدولى إبراهيم نور الدين :" انا اول واحد موجود فى اى شيء تتفقوا عليه .. لكن اولا لازم نتفق على بعض الاشياء محدش يعمل كبير على حد ولا حد يتكلم عن لسان حد ولا حد يزعل من المناقشة خلينا كبار ومحترمين.. اى شيء يجيب حق كابتن جمال الغندور نقدر نعمله بالطرق الشرعية نعمله علشان محدش يمسك علينا حاجة". ورد الحكم أيمن العقاد قائلا:" نمتنع عن صرف المستحقات والشكوى للمحكمة الرياضية". وقال الحكم ابراهيم محجوب:" انا أول واحدمعاكم فى اى موقف تجاه كابتن جمال الغندور".





" وقال الحكم وليد عبد الرازق:" اهم حاجة هيبقى فيها قوة لازم وقوف الحكام مع رئيس لجنتهم اللى هو كان واقف معاهم لازم بيان محترم بامضاء حكام الدورى ترفض استقالة الغندور وترفض القبض باللائحة الجديدة فى ظل عدم وجود جمال الغندور ".





وقال الحكم ابراهيم نور الدين:" نركز فى كابتن جمال الغندور مطلب جماعى من 52 حكم اللى معاهم الرخصة اللى بدونهم مش هتتلعب الماتشات علشان الفار اشتغل".



