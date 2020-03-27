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شكرا لقرائتكم "واتس آب" يكشف قرار حكام الـvar بمقاطعة الدورى بعد رحيل جمال الغندور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ظهرت تسريبات لجروبات "واتس أب" منسوبة لعدد من الحكام الذين شاركوا فى التدريبات التدريبية للحصول على رخصة حكم الفيديو مؤخرا، يؤكدون خلالها على اتخاذ موقف جماعى للرد على قبول استقالة جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق، وتناقش الحكام على الجروبات للاتفاق على القرارات والتصويت عليها.
ووفقا للجروبات المسربة، كتب الحكم الدولى إبراهيم نور الدين :" انا اول واحد موجود فى اى شيء تتفقوا عليه .. لكن اولا لازم نتفق على بعض الاشياء محدش يعمل كبير على حد ولا حد يتكلم عن لسان حد ولا حد يزعل من المناقشة خلينا كبار ومحترمين.. اى شيء يجيب حق كابتن جمال الغندور نقدر نعمله بالطرق الشرعية نعمله علشان محدش يمسك علينا حاجة". ورد الحكم أيمن العقاد قائلا:" نمتنع عن صرف المستحقات والشكوى للمحكمة الرياضية". وقال الحكم ابراهيم محجوب:" انا أول واحدمعاكم فى اى موقف تجاه كابتن جمال الغندور".
" وقال الحكم وليد عبد الرازق:" اهم حاجة هيبقى فيها قوة لازم وقوف الحكام مع رئيس لجنتهم اللى هو كان واقف معاهم لازم بيان محترم بامضاء حكام الدورى ترفض استقالة الغندور وترفض القبض باللائحة الجديدة فى ظل عدم وجود جمال الغندور ".
وقال الحكم ابراهيم نور الدين:" نركز فى كابتن جمال الغندور مطلب جماعى من 52 حكم اللى معاهم الرخصة اللى بدونهم مش هتتلعب الماتشات علشان الفار اشتغل".
وكشف مسؤولو اتحاد الكرة أن استقالة لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور التي تم تقديمها امس مقبولة وأوضحوا في نفس الوقت أنها ليس لها علاقة بأزمة مستحقات الحكام المالية المتأخرة والتي تفجرت مؤخرا.
وقال مصدر باتحاد الكرة، أن لجنة الحكام ورئيسها جمال الغندور لم تناقش ملف أزمة مستحقات الحكام مع إدارة اللجنة المؤقتة للجبلاية، ولم تكن هناك أي مشاورات بهذا الشأن كما يحاول أعضاء اللجنة أن يظهروا للحكام بعد الاستقالة، وأن اللائحة المالية الخاصة بالحكام لم تشهد أي تعديل حتي يطالب الحكام بصرف مستحقاتهم وفقا للائحة الجديدة.
وأكد المصدر أن اللجنة استقالت لأنها استشعرت الحرج في قبول رواتبهم الشهرية بدون تقديم عمل واضح للجنة الحكام في ظل توقف النشاط الرياضي حاليا في مصر، ولم تكن مستحقات الحكام المتأخرة سببا على الإطلاق.
فيما كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة والذي تقدم باستقالته منذ ساعات للجنة الخماسية انه تقدم باستقالة رسمية إلى مجلس الجبلاية بسبب مطالبته بصرف مستحقات الحكام بناء علي اللائحة الجديدة ولكن اتحاد الكرة تمسك بتطبيق اللائحة القديمة، أكد جمال الغندور اليوم السابع انه يحترم وجهة نظر اللجنة الخماسية بعد التأكيد له انه ألغو جميع القرارات القديمة التي اتخذت قبل توليهم المهمة وعلي رأسها لائحة الحكام الجديدة وهو ما رفضه الغندور وتقدم باستقالة مكتوبة معتذرا عن الاستمرار في رئاسة اللجنة.
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