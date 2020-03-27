شكرا لقرائتكم خبير لوائح: عقود اللاعبين تخفض حسب مشاركتهم في المباريات حال إلغاء الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح خبير اللوائح محمد بيومى في تصريحات خاصة أن اللوائح تقضى بتخفيض قيمة العقود للاعبين مع أنديتها وتكون على النسبة التي شاركوا فيها في المباريات بمعنى أن نصف الموسم لو لعب فيتقاضى اللاعب هنا نصف عقده.

أضاف بيومى أن مصر تعرضت لهذا الموقف من قبل أيام مذبحة بورسعيد وطبق الفيفا هذا القرار لانه جاء نتيجة ظرووف قهرية خارجة عن الإرادة لكن الأطراف ستضرر بسبب عزوف الشركات الراعية عن الدقع نتيجة عدم استكمال المسابقة.

تابع محمد بيومي: أن لوائح الفيفا تنص على خفض عقود اللاعبين حال توقف النشاط إجباريا كوجود زلازل أو كوارث طبيعية أو اندلاع حروب أو ثورات، أو أوبئة وأمراض.

واكمل: أن الإتحاد الدولي لكرة القدم وضع هذه البنود خاصة وأن توقف الدوري يعني انخفاض في ميزانية الأندية وبالتالي سيؤدي إلى انخفاض في قيمة العقود مع لاعبيها لعدم وجود موارد مالية داخلة للنادي.

Advertisements