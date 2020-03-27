شكرا لقرائتكم زوجة محمد مجدي: حالته في تحسن وننتظر تحليل كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قالت زوجة محمد مجدي لاعب الإسماعيلي، أن اللاعب مازال تحت الفحص لاكتشاف حقيقة ما إذا كان أصيب بفيروس كورونا أم لا، موضحة أنه في تحسن مستمر خلال الساعات القليلة الماضية.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيى على قناة الزمالك، أن والدته وأسرته ينتظرون أمام المستشفى خروج اللاعب بعد التأكد من سلامته من الإصابة بفيروس كورونا.

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وأوضحت زوجة اللاعب أن اللاعب شعر بارتفاع درجة الحرارة نتيجة عمل عملية بسيطة لسد بعض فراغات الشعر في الرأس.

وتسبب قرار مد تعليق النشاط الكروي لمدة 14 يوما جديدا، فى قلق شديد للأندية المصرية، وسط مخاوف كبيرة من إلغاء الدوري المصري بكافة درجاته هذا الموسم، وهو ما ينذر بأزمة كبيرة لكافة الاندية دون استثناء، في ظل إنفاق ملايين الجنيهات سواء في الدوري الممتاز أو دوري الدرجة الثانية وكذلك الثالثة.