شكرا لقرائتكم صلاح ريكو: تعرضت للظلم فى الزمالك ولم أحصل على فرصتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال صلاح ريكو لاعب المقاصة إنه حزن كثيرا وقت رحيله عن نادى الزمالك مؤكدا أنه لم يحصل على فرصته كاملة للإعلان عن نفسه.

أضاف ريكو خلال حواره لقناة الزمالك :" تعرضت للظلم في الزمالك ولم احصل على فرصتى بسبب كثرة اللاعبين في ذلك الوقت حيث استقدم الزمالك 17 لاعبا جديدا".

تابع ريكو:" فترة تواجدى في الزمالك شهدت تغيير الكثير من المدربين ونتائج سلبية ولعبت 17 مباراة في موسم مع الزمالك".