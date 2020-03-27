شكرا لقرائتكم محمد صديق يفجر مفاجأة : بركات زملكاوى وعبد الحليم على أهلاوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد صديق لاعب الأهلى والزمالك الأسبق إن محمد بركات ومحمد فاروق نجما القلعة الحمراء السابقين يشجعون الزمالك بينما عبد الحليم على نجم الزمالك أهلاويا.

أضاف صديق في تصريحات تلفزيزنية:" مشيت بمزاجي أنا اللي طلبت أمشي، محدش مشاني وأتحدى أي مسؤول يقول أن هو مشاني".

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أكد صديق، أن أي لاعب في مصر يتمنى اللعب داخل صفوف القلعة الحمراء والفوز بالبطولات من خلاله، مشيرا إلى أن الأهلي هو من يصنع تاريخ أي لاعب يلعب داخله.

وواصل :" ندمت على تفكيرى باللعب في الأهلي بسبب ما حدث معى بعد الاعتزال لما جيت اتعاقد مع الأهلي قالولي تعالى هتلعب ولما تبطل هتكون في وسطنا وتمسك في الناشئين فريق وحاجات كده ولكن هذا لم يحدث".