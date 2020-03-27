شكرا لقرائتكم أحمد أبو مسلم: نيدفيد و صالح جمعة الأقرب للرحيل فى الميركاتو المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل توقع أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق، أن اللاعبين البعيدين عن المشاركة في الأهلي هم الأقرب للرحيل بنهاية الموسم مثل محمود وحيد وكريم نيدفيد وصالح جمعة.
و أشار أبو مسلم فى تصريح خاص لـ "الخليج 365"، إلى أن محمود وحيد لا يشارك كثيرا ولم أشعر به مع الفريق وأى أن عودة حسين السيد أفضل من استمراره وكذلك كريم نيدفيد من المتوقع أن يرحل.
وتخطط لجنة التخطيط بالنادى الأهلى برئاسة محسن صالح وعضوية كل من زكريا ناصف وخالد بيبو وبالاتفاق مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأحمر على ترتيب القلعة من الداخل بعقد عدة جلسات مع اللاعبين التى تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى .
وجددت اللجنة باتفاق مسبق بشكل رسمى لكل من وليد سليمان لمدة موسمين مقبلين، وعقد جلسة أخرى مع زميله أحمد فتحى أول أبريل بعد تأجيل الجلسة التى كانت مقررة بينهما مرتين.
كما تم الاتفاق على الموافقة على رحيل شريف إكرامى، وعرض الاعتزال على حسام عاشور قائد الفريق.
وبات هناك 4 لاعبين تأكد رحيلهم عن الأهلى فى الصيف، ويقضون الساعات الأخيرة الكروية مع الأحمر في مشوارهم الكروي ولو مؤقتا.
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