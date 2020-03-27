شكرا لقرائتكم مصطفى عبده: أقاطع الإعلام منذ 4 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تواصل سوبركورة مع مصطفى عبده نجم الأهلى الأسبق لاستطلاع رأيه في الأحداث الدائرة في الوقت الحالي من توقف للنشاط الرياضى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأكد مصطفى عبده أنه يقاطع الإعلام منذ 4 سنوات ولم يتحدث لأى وسيلة تلفزيوينة أو إذاعية ويعيش في منزله بسلام.
قال عبده إنه بصحة جيدة وفضل اعتزال الإعلام والعيش في هدوء مع أسرته.
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