شكرا لقرائتكم بسبب العزل.. الأندية الإنجليزية تراقب الصحة العقلية للاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مع تعليق فعاليات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حتى 30 أبريل المقبل على الأقل بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد، تحرص الأندية الإنجليزية على متابعة الحالة الذهنية للاعبيها خلال هذه الفترة.

وقدمت الأندية للاعبيها برامج تدريبية ليقوموا بتنفيذها في المنزل بشكل منفرد، بالإضافة إلى نصائح غذائية. ولكن الأندية تدرك أيضا أن العزل وتغيير الروتين اليومي، من الممكن أن يؤثر على الصحة العقلية للأشخاص، ولهذا، أقدمت هذه الأندية على خطوات إضافية لحماية الحالة الذهنية للاعبيها.

وقال ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي عبر الموقع الإلكتروني للنادي: هناك الدعم النفسي الذي يحتاجونه، والذي نقدمه لهم.

وقال بريندن رودجرز المدير الفني لفريق ليستر سيتي إنه تحدث مع كل اللاعبين تقريبا، وتأكد من أنهم بحالة جيدة.

وأضاف: على الجانب الذهني ، للاعبين ، إنها فترة صعبة على الجميع... لذلك ، نساعدهم فى التعامل مع هذا الأمر. من المهم أن تكون داعما لجاهزيتهم الذهنية وصحتهم. لدينا خطة للتعامل مع هذا الوضع.

وأشار: صحة الأفراد هي الأهم، جانب كرة القدم سيأتي لاحقا ، عندما يتم التعامل مع الفيروس. نفكر بشكل بحت في صحة زملائنا وعائلاتهم.

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ويعلم مسؤولو ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه والقريب من تحقيق أول لقب في الدوري منذ 1990، ما يمكن أن تحدثه فترة التوقف من تأثير على اللاعبين.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، تلقى ليفربول عرضا تقديميا من عالم النفس الرياضي لي ريتشاردسون وطالب اللاعبين بالتركيز فقط على الجهد المشترك لمواجهة الفيروس، وألا يفكرون فيما قد يحدث للموسم.

وأشارت الصحيفة لوثيقة من النادي ذكر فيها: كل ما يمكننا التحكم به هو سلوكنا ورد فعلنا على التحدي المتمثل في الحفاظ على أكثر الفئات ضعفا بوضعية آمنة، وأن نقلل من معدل الإصابات.

وذهبت وثيقة ليفربول إلى أبعد من ذلك، وأعطت نصيحة عن كيفية الحفاظ على الصحة العامة والذهنية.

وذكرت الوثيقة: تم منح نجوم كرة القدم نصائح تنفس للمساعدة في تخفيف مستويات القلق، بينما تم تحذيرهم من نشر أي شيء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن أن يعتبره الآخرون شيئا غير حساس.

وقال أرتيتا ، الذي أصيب بالفيروس ثم تعافى في الأيام الماضية، ربما يكون التوقف له تأثير مفاجئ على النادي على المدى الطويل.

وأوضح :هناك أشياء يجب الحفاظ عليها ، تطويرها وتحسينها وبشكل فردي فإنهم يستمتعون بالتحديث. ربما نحصل على عدد قليل من المدربين، أو على الأقل عدد قليل من اللاعبين الذين يريدون السير في هذا الطريق لأنني أعتقد أنهم يستمتعون بهذه العملية.