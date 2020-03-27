تعليق مباراتي نصف نهائي مسابقة كأس ألمانيا

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أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم عن تعليق مباراتي الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ألمانيا المقررتين أواخر نيسان المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال بيان صادر عن الاتحاد الألماني: "من المتوقع أن يبقى الوضع على حاله وتالياً لن تقام أي مباريات في المواعيد المحددة لها. التخطيط والاستعداد من الناحية الرياضية مستحيل بالنسبة الى الأندية".

وكان من المقرر أن يلتقي بايرن ميونيخ حامل اللقب مع اينتراخت فرانكفورت بطل نسخة عام 2018 في 21 نيسان المقبل، بينما تجمع المباراة الثانية بين باير ليفركوزن وساربروكن من الدرجة الرابعة في اليوم التالي. أما المباراة النهائية فمقررة في 23 أيار المقبل.

وكانت رابطة الدوري الألماني قد قررت منتصف الشهر الحالي تعليق نشاط الدرجات الثلاث الأولى حتى الثاني من نيسان المقبل، وأعلنت انها ستوصي بتمديد فترة التعليق حتى 30 من الشهر المذكور.

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