لامبارد يتفادى الضغط بدنيا على اللاعبين خلال فترة التوقف

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أبدى مدرب تشلسي الانكليزي فرانك لامبارد اعتقاده انه من غير المنطقي فرض ضغط إضافي على لاعبيه للاحتفاظ بلياقتهم البدنية في ظل تعليق مباريات كرة القدم المحلية بسبب فيروس كورونا المستجد، لاسيما وان موعد استئنافها غير محدد بعد.

وتوقف قطار الدوري الممتاز منذ نحو أسبوعين بسبب وباء "كوفيد-19"، حتى موعد أولي هو 30 نيسان/أبريل. لكن يتوقع ان يتم تمديد هذا الموعد بشكل إضافي في اجتماع ستعقده أندية الدوري الأسبوع المقبل.

وفي ظل إجراءات العزل والقيود المفروضة على الخروج من المنزل في العديد من دول العالم ومنها إنكلترا، يواصل لاعبو النادي اللندني تدريباتهم من منازلهم تماشيا مع التدابير التي اتخذتها الحكومة البريطانية.

وقال لامبارد في مقابلة عبر تقنية "فايس تايم" للفيديو على التطبيق الرسمي لنادي تشلسي "الأمر صعب جدا في الوقت الحالي لأن لا شيء ملموسا أمامنا".

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وأضاف "رأينا بأن الأمور تتغير بسرعة وبالتالي يتعين علينا النظر الى المواعيد التي أعطيت لنا. في الوقت الحالي يبدو لي ان الأمر يتعلق بالأول من أيار/مايو أو نهاية نيسان/أبريل".

وتابع "لكننا ننظر الى الأمر بشكل يومي أو أسبوعي، ونسأل أنفسنا +كيف نتدرب؟ كيف تبدو الأمور+؟"، مضيفا "لأننا لا ندري متى سنخوض المباريات مجددا، لا أريد وضع ضغوطات (لزيادة جرعة لتدريب) من دون سبب".

وتحدث لامبارد عن مقاربته للامور في ظل وباء "كوفيد-19" بقوله "أجعل الجميع يدركون أنني الى جانبهم لأن اللاعبين يمرون بفترات صعبة من الناحيتين الذهنية والبدنية (...) أعتقد بأن الجميع يدرك على الأرجح أن ثمة أمورا كثيرة أهم من كرة القدم".

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