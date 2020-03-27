مهاجمة رضا عبد العال لأمير مرتضى

قام نجم الزمالك والأهلي السابق الأستاذ رضا عبد العال بمهاجمة طريقة أمير مرتضى منصور في إدارته لنادي الزمالك خلال الفترة السابقة، حيث أضاف في تصريحات خاصة به في برنامج بريمو مع الإعلامي الشهير إسلام صادق الذي يذاع على قناه تين قائلاً” أمير مرتضى لم ينجح فى إدارة فريق الكرة داخل نادي الزمالك بسبب عدم نجاحه في السيطرة على اللاعبين، والدليل خروج طارق حامد وجنش للمطالبة بالمستحقات المتأخرة في وسائل الإعلام”.

وأضاف أيضاً” أمير لم يعمل في أي مكان بخلاف نادي الزمالك، ومرتضى لا يستطيع إقالته من القلعة البيضاء لأنه ابنه، وأين إسماعيل يوسف من فريق الكرة؟”، ومن الجدير بالذكر أن جميع الأنشطة متوقفة بسبب انتشار فيروس كورونا.