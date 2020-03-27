إعلان برشلونة تخفيض رواتب اللاعبين

قام مجلس إدارة نادي برشلونة بعقد اجتماع من أجل مناقشه جميع الاجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل التقليل من التداعيات والاجراءات الاقتصادية الخاصة بانتشار فيروس كورونا في العالم بأكمله، وكان من أهم هذه الإجراءات هي تخفيض رواتب اللاعبين والموظفين.

حيث أضاف برشلونه في بيان له عبر موقعه على الانترنت قائلاً” من بين التدابير المعتمدة تلك المتعلقة بتدابير لتكييف الالتزامات التعاقدية لموظفي النادي مع الظروف الجديدة والمؤقتة التي نمر بها.. ويتعلق الأمر باللاعبين في كافة الألعاب (كرة القدم والألعاب الأخرى) وكذلك في بقية الأفراد غير الرياضيين” وأضاف أيضاً” ستتم معالجة هذه الملفات مع وزارة العمل في كتالونيا فيما يتعلق بالرياضيين وغير الرياضيين بالنادي، وتم تخفيض العمل وفقًا لتدابير الحماية المتخذة في الدولة ونتيجة لذلك تم تخفيض الأجور المنصوص عليها في العقود ذات الصلة لكن النادي سيتخذ هذه التدابير وفقًا لمعايير التناسب والإنصاف بهدف واحد هو استئناف نشاط النادي في أقرب وقت ممكن”.