شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 27 / 3 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة 27 / 3 / 2020 العديد من الاخبار الهامة ابرزها ، الزمالك يفرض 100 ألف جنيه غرامة الـ"لايف" لأى لاعب عبر السوشيال ميديا الزمالك يفرض 100 ألف جنيه غرامة الـ"لايف" لأى لاعب عبر السوشيال ميديا اتخذت إدارة نادي الزمالك قرارا اليوم بتغريم أي لاعب يقوم بعمل فيديوهات او بث باشر " لايف " عبر مواقع التواصل الاجتماعي " سوشيال ميديا " خصم يقدر بقيمة 100 ألف جنيه من مستحقاته. أبو جبل يرد علي حقيقة العرض السعودي الذي تحدث عنه رئيس الزمالك كشف محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك في تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 " ، حقيقة عرض النصر السعودي الذي تحدث عنه مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك أمس. Advertisements "فيفا" يوافق على منح كهربا مهلة 10 أيام للرد على شكوى الزمالك وافق الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على طلب محمود كهربا، صانع ألعاب الأهلى، بمنحه مُهلة لمدة 10 أيام للرد على شكوى الزمالك التى اتهمه فيها بالهروب من الأبيض والسفر للبرتغال للانضمام إلى أفيش البرتغالى رغم امتداد تعاقده مع ناديه إلى جانب التعاقد بعد ذلك مع الأهلى. طبيب الزمالك يُسلم كارتيرون تقارير دورية عن حالة اللاعبين فى التوقف يحرص الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى للزمالك، على تسليم الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، تقارير دورية عن حالة اللاعبين، تتضمن أوزانهم فى فترة التوقف الحالية، بعدما حرص جهاز الزمالك على إعداد ملف خاص لكل لاعب يتضمن حالته البدنية والطبية للمحافظة على لياقتهم.

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