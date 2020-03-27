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شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى رحيل الإمبراطور .. لعبات رياضية قدمها أحمد زكى فى أعماله السينمائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الذكرى الخامسة عشر على رحيل الفنان أحمد زكى ، و الذى لقب بالإمبراطور ، نسبة الى أحد الأعمال السينمائية التى قدمها بنفس الاسم .
و استطاع زكى أن يقدم شخصية اللاعب الرياضى فى اكثر من عمل ، مثل فيلم النمر الأسود و الذى جسد خلاله لاعب الملاكمة، وهى نفس الرياضة التى قدمها فى فيلم كابوريا، و كذلك فيلم مستر كاراتيه وقدم خلاله هذه الرياضة القتالية .
قدم أحمد زكى شخصية لاعب الملاكمة فى فيلم النمر الأسود ، أمام وفاء سالم ، ويجسد فيه دور محمد الشاب الذى يترك مصر ويذهب إلى ألمانيا بحثا عن العمل ، ويتعرف العامل أثناء فترة عمله على مدرب ملاكمة مصري يوناني فيعتبره صديقا له، ويتدرب على يديه حتى يصبح بطلا في الملاكمة ويطلقون عليه " Schwarz teiger" أى النمر الأسود .
كابوريا
كابوريا
ولم يكتفى الفنان الراحل بذلك ، بل قدم دور لاعب ملاكمة فى فيلم كابوريا ، وجسد فيه شخصية حسن هدهد الشاب الفقير الذي يهوى الملاكمة لكنه يحلم مع صديقيه محمود ومصطفى في الوصول إلى الاوليمبياد ، ويعجز عن تحقيق هذا الحلم ويكتفى بإقامة حلبات ملاكمة في الحى الشعبي الذى يقطن به.
مستر كاراتيه 2
مستر كاراتيه
مستر كاراتيه وحقوق الرياضيين
وفى مستر كاراتيه ذلك الفيلم الذى يحمل اسم اللعبة التى قدمها الفنان الشامل ، وهى اللعبة القتالية المعروفة ، ولكن قدم فى الفيلم قضية ضياع حقوق الرياضيين غير مؤمن عليهم ، حيث صدمته سيارة ، دون ان يجد مصدر رزق ليضطر الى العمل فى احد جراجات السيارات ليستطيع التغلب على صعوبات الحياة ومتطلباتها .
وقدم أحمد ذكي خلال مشواره الفني العديد من الأفلام أشهرهم "النمر الاسود"، "ناصر 56"، "الهروب"، و"زوجة رجل مهم"، "معالي الوزير"، و"الراقصة والطبال"، و"أرض الخوف"، و"البيه البواب"، وغيرهم من الأفلام ، وقد أعطى أحمد زكى لكل عمل من أعماله التى أمتعنا بها جزءا من عمره وحياته وكيانه وتقمص كل شخصية أداها وكأنه ذاب فيها ليترجم أحاسيسها ومواقفها.
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