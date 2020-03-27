شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..أسامة عبد الكريم :خليك فى بيتك عشان مصر تمر من كل شر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب أسامة عبد الكريم مدرب حراس المنتخب الاولمبى، المصريين بالبقاء فى منازلهم لمواجهة خطر كورونا، وقال عبد الكريم فى فيديو بثه عبر صفحته على الفيس بوك :" لكل أهالينا فى محافظات مصر ،خليك فى بيتك واتبع التعليمات ، حافظ على اسرتك وحبايبك وأهلك ، خليك فى بيتك عشان تنجو مصر من كل شر ، خليك فى بيتك عشان الازمة تعدى على خير ، خليك فى بيتك عشان اللى جاى يبقى أفضل وأحسن ، تحيا مصر ويارب احفظ مصر"

وتحول فيروس كورونا إلى وباء فى الأيام الماضية ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى. كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.

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خطت مصر على خطى باقى دول العالم وقررت تعطيل كافة أنشطتها الرياضية بعد تفشى فيروس كورونا، بقرار رسمى من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ضمن عدة خطوات احترازية اتخذتها الدولة المصرية للحد من مخاطر فيروس كورونا، والتى بدأتها بتأجيل الدراسة فى جميع المراحل التعليمية .

وتوقف النشاط الكروى فى مصر بعد قرار اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد كرة القدم بتعليق النشاط ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الذى أضر الرياضة العالمية بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص بدءاً من إيقاف الجماهير ومنع حضورهم، ووصولًا لتأجيل المسابقات بعد إصابة العديد من اللاعبين.