سوبر كورة .. لماذا رفض مصطفى عبده التعليق على الأحداث الكروية الحالية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل سوبركورة مع مصطفى عبده نجم الأهلى الأسبق لاستطلاع رأيه في الأحداث الدائرة في الوقت الحالي من توقف للنشاط الرياضى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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جدير بالذكر أن النادي الأهلي احتفل منذ شهور بمصطفى عبده نجم الأهلى فى الثمانينيات، بعيد ميلاده الـ 66، وحرصت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على الاحتفال بعيد ميلاد نجم الفريق السابق.

ونشر الموقع الرسمى للنادى الأهلى عبر موقع التغريدات تويتر تهنئة للاعب الاسبق الملقب بالمجرى.

مصطفى عبده ولد 10 يونيو 1953، وبدأ مشواره مع الكرة فى نادى شمال القاهرة، وانضم لناشئى الأهلى تحت 17 سنة، وتألق مع الاحمر حتى منحته الجماهير لقب المجرى نظرا لسرعته داخل الملعب.

وحصل المجرى مع الأهلى على 10 بطولات دورى، و5 بطولات كأس مصر وبطولة أفريقيا لأبطال الكئوس 3 مرات وبطولة أفريقيا أبطال الدورى مرة واحدة.

وانضم المجرى للمنتخب وشارك فى أمم أفريقيا 1974، وبعد الاعتزال اتجه إلى اللعمل فى الاعلام كمحلل كروى.